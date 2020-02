Empörung über falschen Befund in Innsbruck: Krebs erst nicht erkannt

Von Gabriele Starck

Innsbruck – Es ist noch einmal gut gegangen im Frühsommer vor einem Jahr, doch die Sorgen und der Zorn über das damals Erlebte sind in Frau M. hochgekocht, als sie den Leserbrief der Innpath vor drei Tagen in der TT gesehen hat. Darin hatten sich einige Pathologen des Instituts der Tirol Kliniken darüber empört, dass die Qualität ihrer Arbeit von Klinikchefs bezweifelt worden sei.

Als sie in der TT gelesen habe, dass es Bemühungen gebe, die Pathologie von Medizin-Uni und Innpath wieder zusammenzuführen und Forschung und Lehre neu aufzubauen, „habe ich mir zuerst gedacht, jetzt tut sich wirklich etwas“, sagt Frau M., die ihren Namen nicht genannt haben will. Doch dann kam der Leserbrief. „Er hat mich verletzt, weil ich ihn als Verhöhnung meiner Geschichte empfunden habe“, sagt sie. Da habe sie beschlossen, ihre Geschichte öffentlich zu machen. „Nicht um zu verunsichern, denn Fehler können immer passieren“, betont sie. Sondern, weil sie die Arroganz dahinter so ärgert. „Hinter einem Befund steckt ein Mensch, das ist nicht nur ein Gewebe“, sagt sie hörbar aufgewühlt am Telefon.

M. hatte bereits vor Jahren einmal Brustkrebs. Daher wird sie, wie das üblich ist, in kurzen Abständen zu Kontrolluntersuchungen gebeten, um auf eine allfällige Rückkehr des Tumors schnell reagieren zu können. Am 9. Mai des Vorjahrs dann die erschreckende Nachricht: Die Tomographie (PET) zeigte Signale eines Rezidivs, sprich einen wiederaufgetauchten Tumor. M. wurde biopsiert und die Gewebeprobe der Inn­path übergeben. Am 14. Mai übermittelte der Pathologe seinen – nach den geltenden Leitlinien durchgeführten – Befund ans Brustzentrum der Chirurgie: Es seien keine Veränderungen nachweisbar, die auf Bösartigkeit hinwiesen.

Die Ärzte gaben sich damit nicht zufrieden, und auch die Patientin wollte eine zweite Meinung eingeholt wissen. Doch an der Innpath hielt man das für nicht nötig. Für den Pathologen waren die Anzeichen in der Bildgebung eine Entzündung, für eine weitergehende Aufarbeitung der Gewebeproben sah er keine Veranlassung. Das teilte er auch den behandelnden Ärzten im Tumorboard mit. Stattdessen wurde M. empfohlen, in drei Monaten wieder zur Kontrolle zu erscheinen.

M. ließ nicht locker und erreichte schließlich Mitte Juni, ein Monat war bereits vergangen, dass die Probe nach Zürich geschickt wurde. Der Pathologe dort nahm tiefergehende Untersuchungen vor und fand sehr wohl Tumorzellen. M. wurde daraufhin erfolgreich bestrahlt. „Es ist kein Schaden entstanden, Gott sei Dank“, sagt sie. Letztlich habe sie das aber ihrer Beharrlichkeit und ihren behandelnden Ärzten zu verdanken, die sie großartig unterstützt hätten. Vom Pathologen der Innpath und dem Geschäftsführer wünscht sich M. nun noch einmal einen Brief, in dem diese den Fehler einräumen.

Milan Pos, kaufmännischer Leiter der Innpath, betonte gestern im Gespräch mit der TT, dass der Fall von Frau M. den Pathologen sehr wohl belastet habe. „Es herrschte damals ein enormer Druck“, erklärt Pos. Die Uni-Pathologie sei zum Erliegen gekommen, man habe in Windeseile alles aufbauen müssen. Dies sei eine Situation, „die von Pathologen gefürchtet“ werde, „aber zum Risiko dieses Berufs“ gehöre.