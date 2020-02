Im Jubiläumsjahr werden in Serfaus auch Legenden „entsorgt“

Serfaus –Gibt es die Serfauser Wallfahrt wirklich seit dem Jahr 427? Sind die Toten aus See am „Seaber Friedhof“ in Serfaus begraben worden? Gibt es einen Abschnitt der Via Claudia, der über Serfaus führt? – „Ja“, sagen viele Serfauser bis heute.

„Nein, das sind Fake News“, sagte Hobbyhistoriker Thomas Purtscher gestern bei der Projektpräsentation zum Jubiläumsjahr „800 Jahre Serfaus“. Mit dabei waren Bürgermeister Paul Greiter, Koordinator Daniel Schwarz sowie die Historiker Maria Heid­egger und Gerhard Siegl.

Stellten die Aktivitäten zum Jubiläumsjahr vor: BM Paul Greiter, Maria Heidegger, Thomas Purtscher, Daniel Schwarz, Gerhard Siegl (v. l.). © Wenzel

Mehrere Legenden würden sich laut Purtscher hartnäckig im Plateaudorf halten. Sie sollen „mit der nötigen Sensibilität entsorgt werden. Seit der aus Strengen stammende Dekan Johann Lorenz (1871–1946) im Jahr 1927 das 1500-Jahr-Jubiläum der Wallfahrt ausgerufen hat, heiße es, Serfaus sei einer der ältesten Wallfahrtsorte überhaupt.

„Alles Legenden“, zeigte der Historiker auf. „Auch den Seaber Friedhof in Serfaus gibt es nicht. Am vermuteten Platz ist gegraben worden, aber kein einziger Knochen kam zum Vorschein“. Ebenso wenig würde eine Via-Claudia-Spur in Serfaus existieren.

Sehr wohl existiert die erste Erwähnung des Dorfes im Jahr 1220 – die Urkunde liege im Kloster Marienberg, wie das Team des Jubiläumsjahres hervorhob. „Wir möchten eine spannende Rückschau gestalten“, erläuterte BM Greiter. Es gehe um Fragen wie „Woher kommen wir“ oder „Wie haben unsere Vorfahren gelebt“. Das Ziel des Jubiläumsjahres bringt der Bürgermeister so auf den Punkt: „Das Zusammenleben im Dorf und die Identität der Serfauser sollen gestärkt werden.“