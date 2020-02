Zwei Tote und 27 Verletzte bei Zugsunglück in Italien

Der Hochgeschwindigkeitszug „Frecciarossa“ der italienischen Staatsbahnen (FS) war um 5.00 Uhr vom Mailänder Hauptbahnhof in Richtung der süditalienischen Stadt Salerno abgefahren. Wegen des Unfalls wurde die stark befahrene Hochgeschwindigkeitsstrecke Mailand-Bologna in beiden Richtungen gesperrt, was zu erheblichen Problemen für den Bahnverkehr im norditalienischen Raum führte. Ermittlungen wurden zur Klärung des Unglücksursache in die Wege geleitet.