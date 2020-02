Prutzer Friedenskünstler startet Helptour nach Nepal

Prutz, Pfunds –Am Montag startet der Prutzer Friedenskünstler Frizzey Greif zu seiner nächsten Helptour nach Nepal. Es ist die inzwischen sechste Fahrt ins Land am Himalaya, um den Ärmsten der Armen zu helfen. Zum Abschluss seiner Vortragsreihe an Tiroler Schulen war der Hilfsverein in der Neuen Mittelschule Pfunds zu Gast. Dort unterstützte man die Projekte mit einem 600-Euro-Scheck. Greif und seine Lebensgefährtin Christine Jarosch sammeln derzeit für den Bau eines Blinden-Hostels in Mugo, kürzlich erfolgte der Spatenstich.