Herbert Köfler wird Innsbrucks neuer Magistratsdirektor

Innsbruck –Es ist ein deutlicher Aderlass in der Stadtverwaltung dieser Tage. Bernhard Holas, amtierender Magistratsdirektor, geht in Pension. Finanzdirektor Armin Tschurtschenthaler zum Land. Dazu gibt es auch einige Abgänge und vakante Posten in der mittleren Personalebene der städtischen Verwaltung. Etwas, das durchaus für Murren und Rumoren in den Rathausgängen sorgt. Zumindest eine Personalie konnte BM Georg Willi jetzt lösen. Und sie hat durchaus Signalwirkung. Denn wie Willi gestern in einer Aussendung erklärte, wird Herbert Köfler ab 1. April mit den Aufgaben des Magistratsdirektors betraut. Der bisherige Stellvertreter ist ein Zeichen von Kontinuität und Stabilität.