Wiener Paar bei Moped-Unfall in Thailand ums Leben gekommen

Ein österreichisches Paar ist am Montag in Krabi in Thailand bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Die Mitte 50-jährigen Wiener dürften laut thailändischen Medien auf einem Moped unterwegs gewesen und in einen entgegenkommenden Kleintransporter gekracht sein. Das Außenministerium bestätigte gegenüber der APA einen Bericht des „Kurier“.