Rufmord in Kleingartensiedlung - Wienerin (70) verurteilt

Um Rufmord in einem Wiener Kleingartenverein ist es am Donnerstag in einer Verhandlung im Landesgericht für Strafsachen gegangen. Eine 70-jährige Frau wurde wegen Verleumdung zu 15 Monaten Haft verurteilt. Die Strafe wurde ihr im Hinblick auf ihr vorgerücktes Alter und ihre bisherige Unbescholtenheit bedingt nachgesehen.

Dem nicht rechtskräftigen Urteil zufolge schob die Pensionistin und Schrebergarten-Besitzerin im vergangenen Sommer einem anderen Kleingarten-Bewohner wüste Unterstellungen in die Schuhe. In anonymen Briefen an den Stadtschulrat, die Kinder- und Jugendhilfe (MA11) und die Erzdiözese hieß es, der Familienvater kläre seine Tochter mit Porno-Videos auf und vergreife sich im Pool in seinem Garten an Mitschülerinnen des Mädchens. Die Schreiben bewirkten, dass die MA11 die elfjährige Tochter vorlud und zu möglichen Übergriffen seitens des Vaters befragte. Der Stadtschulrat dachte wiederum Erhebungen an der Schule an, an welcher der Vater als Lehrer beschäftigt ist. Ehe es dazu kam, stellte sich zum Glück für den Betroffenen nach kriminalpolizeilichen Erstermittlungen die Haltlosigkeit der Verdächtigungen heraus.