St. Johanner Dekan Trausnitz feierte seinen 70. Geburtstag

St. Johann i. T. –Johann Trausnitz wurde am 1. Februar 1950 im salzburgischen Zederhaus geboren. Mit einer Festmesse am Samstag feierte der St. Johanner Dechant mit der Pfarrgemeinde und den Traditionsvereinen seinen runden Geburtstag. Er begann seine kurze Dankesrede mit der Begrüßung in St. Johann im September 1991.