Blutiger Mord in Wilten: Prozess am 26. März

Diesen April passierte mitten in Wilten nach einem Fest einer der wohl grausamsten Morde, der in Tirol in den letzten Jahren stattgefunden hat. Auch hartgesottene Ermittler ließ die Art des Todes eines 29-jährigen Pakistani nicht kalt. Wird einem indischstämmigen Pärchen (22, 21) laut nunmehr rechtskräftiger Anklage doch nicht nur Mord, sondern auch anschließende Leichenschändung vorgeworfen. Der 22-Jährige hat sich zudem wegen Vergewaltigung eines weiblichen Partygastes zu verantworten. Das besondere dieses Mordes in der Art einer Hinrichtung: Die Mitangeklagte hatte dem Freund nicht nur ein Messer gereicht, sondern die ganze Tat auch mit dem Handy mitgefilmt. Dieses Filmdokument erleichtert nun zwar die Beweisführung, stellt die Justiz aber vor das Problem, ob das Vorspielen des Materials überhaupt jedem Geschworenen zumutbar sein wird. Ein Ausschluss der Öffentlichkeit während der Vorführung der Aufnahmen gilt indes schon heute als sicher. Als Prozesstermin am Landesgericht wurde gestern der 26. März festgesetzt. Im Gegensatz zu den Angeklagten war das Opfer übrigens nicht mehr unbescholten, sondern war bereits wegen Sexualdelikten vorbestraft. Für die Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung.

Etwas wie in einer Märchenstunde fühlte man sich gestern am Landesgericht. Drei des Einbruchs überführte Chilenen wollten eher wegen der Sehenswürdigkeiten und nicht wegen der Häuser nach Europa gekommen sein. Die Strafregister sprachen jedoch dagegen und wiesen teils gleich mehrere Eintragungen in Italien, Spanien und Deutschland auf. Für harmlose Touristen auch zu professionell der „modus operandi“: So kam das Trio mit Handschuhen und Decke in ein Zammer Haus. Von dort transportierten sie in ganzen 12 Minuten einen Tresor mit Schmuck und 40.900 Euro ab. Gefunden hat man ihn dann in einem Wald am Bodensee. Zweimal dreieinhalb und einmal 30 Monate Haft ergingen nicht rechtskräftig. (fell)