Kubin-Ausstellung: Ein Fest für grafikverliebte Augen

In dieser ländlichen Idylle ist auch Kubins 1909 erschienener, mit eigenen Illustrationen versehener phantastischer Roman „Die andere Seite“ entstanden. Seinen Wohnsitz über mehrere Jahrzehnte hat der Künstler 1947 aber auch in einem grafisch delikaten Blatt verewigt, das so idyllisch daherkommt, dass man kaum glaubt, dass der Liebhaber des Drastischen zu so viel an Gefühligem fähig ist.