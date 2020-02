Lawinenarmer Winter in Tirol dank Schneefall im November

Innsbruck –Es war ein Schneebrett am Rettenbachferner, das Anfang November zwei Variantenfahrer aus den Niederlanden in den Tod riss und damit die ersten Lawinenopfer des heurigen Winters in Tirol forderte. Am Silvestertag geriet schließlich im Arlberggebiet ein 58-jähriger Deutscher in eine Lawine, Reanimationsversuche blieben erfolglos. Damit ereigneten sich bisher in Tirol drei tödliche Lawinenunglücke, österreichweit kamen laut Daten des Kuratoriums für Alpine Sicherheit seit 1. November 2019 vier Wintersportler bei Lawinen ums Leben. Vergangenen Winter waren im Vergleichszeitraum bereits 17 Menschen bei Lawinenabgängen gestorben.