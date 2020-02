Radfahrer in OÖ getöte: Lenker beging Fahrerflucht

In Sierning (Steyr-Land) ist am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht ein Radfahrer getötet worden. Der Lenker eines Kastenwagens erfasste den Radler auf der Steyrer Straße bei einer Imbiss-Stube. Der Autofahrer blieb zwar kurz stehen, setzte dann aber die Fahrt fort, ohne sich um den Verunglückten zu kümmern. Der ältere Mann starb noch an der Unfallstelle, so die Polizei.