Radfeld gegen Hochwasserverband: „Die beim Land sind befangen“

Radfeld, Innsbruck – Im Kampf gegen die Zwangsverpflichtung zum Hochwasserverband hat sich Radfeld einen Ruf als „gallisches Dorf“ erworben. Und die Zeichen stehen auch 2020 auf Widerstand. Ende November trudelte bei BM Josef Auer das Schreiben des Amts der Tiroler Landesregierung ein, das auf die behördliche Beweisaufnahme im dazugehörigen Verfahren aufmerksam macht. Dem beigefügt ist eine 21-seitige Stellungnahme des Landes aus wasserbautechnischer Sicht – „aber da sind ein paar Dinge, die wir als nicht richtig erachten“, ärgert sich der Dorfchef. Diese habe man nun in einer vom Anwalt aufgesetzten Stellungnahme kundgetan.

Demnach verstoße eine Zwangsverpflichtung gegen die Gemeindeautonomie und gegen das Wasserrechtsgesetz. In solch einem Fall müsse „der Umfang des Unternehmens feststehen“ – doch noch sei unklar, welche baulichen Maßnahmen letztendlich getroffen werden, schildert Auer. „Das Unternehmen muss sich auch ohne Ausdehnung auf Liegenschaften einer widerstrebenden Minderheit technisch und wirtschaftlich durchführen lassen“, zitiert der Bürgermeister aus dem Schreiben. „Das ist nicht gegeben in unserem Klein-Gallien Radfeld“, spielt er auf jene Grundstücksbesitzer an, die ihre Parzellen trotz Entschädigung nicht für Retentionsflächen zur Verfügung stellen wollen. Der Gemeindechef ist sich sicher, „dass uns Wien (der Verwaltungsgerichtshof, Anm.) Recht geben wird.“