Wipptal gibt Stubai eine zweite Chance bei Leaderförderprogramm

Zur Vorgeschichte: Die Planungsverbände der beiden Täler haben bekanntlich in den vergangenen Monaten darüber nachgedacht, sich als eine gemeinsame Region für das EU-Förderprojekt zur Entwicklung des ländlichen Raumes für die Periode 2021 bis 2027 zu bewerben. Das Wipptal ist schon seit 2001 dabei. Vor allem die Stubaier haben Gefallen an der Idee gefunden, in Zukunft ebenfalls in die Gunst dieser Förderung zu kommen. Den Wipptalern ging es aber irgendwie zu schnell, sie waren nicht ganz so euphorisch.