Heller Jubel für Jelineks „Schwarzwasser“ im Akademietheater

Mit viel Jubel ist am Donnerstagabend die Uraufführung des neuen Stück von Elfriede Jelinek im Wiener Akademietheater zu Ende gegangen. In „Schwarzwasser“ hat die Nobelpreisträgerin die Ibiza-Affäre und weitere Motive aus der aktuellen Politik zum Ausgangspunkt eines ausufernden Textes genommen, den Robert Borgmann in dem über dreistündigen Abend dennoch nur in Auszügen auf die Bühne gebracht hat.