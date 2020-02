Weitere 69 Todesopfer in China durch Coronavirus-Epidemie

Die Zahl der Todesopfer in China durch das neuartige Coronavirus hat erneut deutlich zugenommen. Wie die Behörden in der zentralchinesischen Provinz Hubei am Freitag mitteilten, starben seit dem Vortag 69 Menschen an den Folgen der Infektion. Die offizielle Gesamtzahl der Todesopfer der Epidemie in Festlandchina stieg damit auf mindestens 630.