Mehr als 30.000 Coronavirusfälle in China

Die Zahl der Toten durch die neuartige Lungenkrankheit in China ist erneut um 73 gestiegen. Damit sind schon 636 Todesfälle zu beklagen. Wie die chinesische Gesundheitskommission am Freitag in Peking berichtete, stieg die Zahl der Infizierten in China innerhalb eines Tages erneut um 3.143. Damit erreichte die Gesamtzahl der Fälle landesweit 31.161.

Zusätzlich sind weiter mehr als 26.000 Verdachtsfälle in China registriert. Außerhalb Festland-Chinas wurden in mehr als zwei Dutzend Ländern mehr als 270 Infektionen und zwei Todesfälle bestätigt. Auf einem vor Japans Küste liegenden Kreuzfahrtschiff mit rund 3.700 Menschen an Bord wurden indes mittlerweile 41 weitere positiv auf das Virus getestet. Damit steigt die Gesamtzahl in Japan auf 61, wie das Gesundheitsministerium in Tokio mitteilt.

Nach Ansicht der Weltgesundheitsorganisation WHO kann man noch nicht beurteilten, ob der Höhepunkt der Ausbreitung des Coronavirus erreicht ist. Am Mittwoch sei zwar der erste Tag, an dem die Zahl der Neuinfizierungen gefallen sei, sagte ein WHO-Sprecher. Es sei aber zu früh, um von einem Höhepunkt zu sprechen.