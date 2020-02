Angath, Kundl – Kaum ein Thema hat das Dorf in den vergangenen Jahren mehr bewegt als der Bau der Brenner-Nordzulaufstrecke. Nachdem man einen Tunnel von Kundl nach Niederbreitenbach erreicht hatte, kam für Angath eine Hiobsbotschaft: Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) benötigen eine acht Hektar große Baustelleneinrichtung, direkt am Dorf gelegen. Weiters würden mit dem Material aus dem Tunnel (bis zu zwei Millionen Kubikmeter) das nahe Schöfftal in Angerberg sowie das Ochsental aufgeschüttet. An die 500.000 Lkw-Fahrten drohen den Bewohnern. Es folgten Verhandlungen, abgeschirmt von der Öffentlichkeit. Am Donnerstagabend ging es nun im Angather Gemeinderat darum, das Resultat zu beschließen.