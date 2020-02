Ohne Verband gibt’s für Chöre kein Geld

Zu den Gründen erklärt Sieberer: „Ich war im Vorstand des Sängerbundes tätig, mich hat die mangelnde Transparenz der Fördervergabe geärgert. Das geht vielen so, aber sie befürchten, dass sie dann auch keine Gelder mehr erhalten.“ Dabei wäre die Kulturlandschaft ohne die drei Chöre ärmer. Der Chor der Vielfalt umfasst 100 Personen und steht allen offen, guten Sängern und jenen, die es schlicht gerne tun. Der Jugendchor zählt 30 Sangesfreudige. Der Chor Vocapella, er feiert heuer sein 30-Jahr-Bestehen, ist einer der besten in Europa, das ist seit einem internationalen Wettbewerb vor zwei Jahren amtlich.

Eine weitere Formation, die von Sieberer dirigiert wird, der Kammerchor Collegium Vocale, blieb auf Wunsch der Obfrau im Verband und wird weiter subventioniert. Laut Sieberer verfügt der Tiroler Sängerbund über ein Budget von rund 460.000 Euro. Offenbar gilt: In ist, wer drin ist. „Wir werden nicht deshalb nicht gefördert, weil wir die Kriterien nicht erfüllen, sondern weil wir nicht im Verband sind“, so Sieberer. Bis die drei Chöre samt Mitgliedern auf den Sängerbund pfiffen, sei alles in Ordnung gewesen. Rund 1000 bis 2000 Euro Jahresförderung habe es pro Chor gegeben. „Die Erwachsenen können das kompensieren, für den Jugendchor war das eine lebenswichtige Summe.“