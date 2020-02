Innsbruck –Mit Streiks hat es die Pflege wieder einmal in die Schlagzeilen geschafft. Wie schon seit Jahren ist sie erneut in den Rang der politischen Brennpunktthemen gerückt. Noch nie aber lag so viel Streikdrohung in der Luft wie jetzt: Die Gewerkschaft fordert eine 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich, aber die Arbeitgeber stehen auf der Bremse.