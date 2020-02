Jelineks „Schwarzwasser“ am Akademietheater: Macht, Rausch, Gewalt

Die Bühne des Akademietheaters wird von einem anderen Schriftzug beherrscht: „Eintritt macht frei.“ Die Assoziation mit der zynischen Aufschrift am Eingang zum NS-Vernichtungslager bietet sich an, gehört wird aber auf der Bühne dann immer wieder auch „Ein Tritt macht frei“. Und es wird viel getreten in „Schwarzwasser“. Bis sich alles in einen Rausch der Gewalt, einen Rausch der Macht ergibt.