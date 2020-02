Koch Media im Außerfern zittert mit um Oscars

Füssen, Höfen – Sonntagnacht werden in Los Angeles im Dolby Theatre die Academy Awards, besser bekannt als Oscars, verliehen. Bei der Verleihung hält diesmal auch das Außerfern ein wenig die Daumen. Denn für die koreanische Familientragikomödie „Parasite“ (Parasit) sicherte sich Koch Media die Vertriebsrechte im deutschsprachigen Raum. Mittlerweile ein Kassenschlager, erhielt der Streifen den Golden Globe für den besten fremdsprachigen Film 2020, eine Goldene Palme in Cannes und weitere 170 Auszeichnungen. In Füssen lief den Zuschauern so mancher Schauer über den Rücken – eine Art „Pulp Fiction“ auf Koreanisch. (hm)