Nissan Juke: Spaßmacher in neuem Format

Jetzt wurde es Zeit für die zweite Generation. Schon nach den ersten Kilometern im TT-Test stand fest: Selten fiel der Sprung zwischen erster und zweiter Generation so groß aus. Es fängt schon mit der Optik an. Das Außergewöhnliche blieb, aber der neue Juke ist wirklich hinreißend hübsch geworden. Feine Details, wie die Rundscheinwerfer in LED-Ausführung oder der messerscharf geschnittene Kühlergrill, paaren sich mit perfekten Proportionen. Dazu scheint das SUV innen nun fast schon doppelt so groß. Kein Witz! Denn ein Plus in der Länge von 7,5 Zentimetern, 10 Zentimeter mehr Radstand, knapp sechs Zentimeter mehr Knieraum im Fond und ein 20-prozentiger Kofferraumzuwachs auf 422 Liter lassen die Nachfolge­generation wie ein Modell aus einer anderen Fahrzeugklasse wirken. So genießt man vorne nunmehr auf gut geschnittenen Sitzen ein großzügiges Raumgefühl, im Fond können jetzt auch Erwachsene an längeren Reisen samt Gepäck teilnehmen. So mögen wir 4,2-Meter-Autos und verzeihen dem schicken Juke, dass seine extravagante Form natürlich nicht in allerletzter Konsequenz auf Raumökonomie oder gar Übersicht nach hinten ausgelegt ist (Rückfahrkamera mitbestellen!).