Toyota Corolla TS: Hybrid-Kombi für Hund und Schotter

Innsbruck – Toyota bläst gerade zum Angriff: Neuer Corolla, neuer RAV4 und neuer Yaris vor der Markteinführung – so gut waren die bekannt zuverlässigen Japaner schon lange nicht mehr aufgestellt. Dazu spielt dem Hybrid-Pionier die Entwicklung am Antriebssektor in die Hände. Plus 57 % verzeichnete Toyota allein im Jänner. Hybrid-Anteil: 63 %!