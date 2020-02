Volvo S60 Inscription: Nordic Walking auf Schwedisch

Dort ist übrigens auch das Ladekabel verstaut, mit dem sich der Plug-in-Hybrid in nur 4,5 Stunden (an der Haushaltssteckdose) aufladen lässt. Wer dieses auch gelegentlich verwendet, wird sehen, dass man mit dem teilelektrischen Schweden äußerst sparsam unterwegs sein kann. 40 Kilometer sind selbst im Winter – und ohne Sitzheizung kommen wir wirklich nicht aus – kein Problem. Selbst die 900 Höhenmeter, die man bis in die Axamer Lizum hinaufklettern muss, kann man elektrisch meistern (wenn auch nicht besonders schnell). Selbst auf der Autobahn stromen wir gemütlich in die Arbeit. Dank IGL-Begrenzung kommen wir ganz ohne die Hilfe des verbrennenden Kollegen aus, denn der Benziner eilt erst ab Tempo 135 zur Hilfe. Doch die Limo kann auch anders. Wer das Pedal regelmäßig gegen das Bodenblech drückt, bekommt die Kraft von 390 Pferden zur Seite gestellt. Das maximale Drehmoment von 640 Nm verteilt der Schwede auf alle vier Räder und dann geht es vor allem in eine Richtung: nach vorne.