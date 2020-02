Reutte – Das unglaubliche Medienecho, die Zehntausenden Stellungnahmen im Netz, die in den Raum gestellten, nicht immer faktenbasierten Behauptungen – das Kindergarten-Deutsch-Gebot für Eltern von Reuttes Bürgermeister Alois Oberer könnte einmal ideale Grundlage für eine Diplomarbeit sein, die sich mit Aufregungen im Netz und den sie begleitenden Halbwahrheiten beschäftigt. Am Anfang stand der Wunsch der Kindergartenpädagoginnen, dass Eltern jene eine Minute, in der sie ihre Kleinen bringen und abholen, innerhalb des Kindergartens Deutsch sprechen sollten, um ihren Kindern Vorbild zu sein. Der Marktchef kam dem Wunsch nach. Schilder an den Eingängen mit „Liebe Eltern, ab hier wird Deutsch gesprochen – Bürgermeister Alois Oberer“ wurden angebracht. Aktuell haben alle Reuttener Kindergärten über 50 Prozent Kinder mit nichtdeutscher Muttersprache, der Kiga Tauschergasse mit 13 verschiedenen Nationalitäten kommt auf 65 Prozent.