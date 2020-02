Bauarbeiten für neuen Bahnhof in Kirchberg starten im Frühling

Kirchberg i. T. – Er ist schon lange kein Schmuckstück mehr – der Bahnhof in Kirchberg ist in die Jahre gekommen und entspricht nicht mehr dem heutigen Stand der Technik. Schon seit Jahren bemühen sich deshalb die Gemeinde und die Touristiker im Ort um eine Sanierung oder einen Neubau. Heuer im Frühling ist es nun endlich so weit und die Baumaschinen fahren in Kirchberg auf.