LK-Präsident Hechenberger in Kitzbühel: Fokus auf die Bevölkerung am Land

Kitzbühel – Josef Hechenberger (ÖVP) ist der einzige politische Vertreter aus dem Wahlkreis Kitzbühel/Kufstein, der im aktuellen Nationalrat in Wien vertreten ist. Nun war er auf Besuch in Kitzbühel und hat seine Ziele für die kommenden Jahre bei einer Pressekonferenz geschildert.

Mitglied ist der Tiroler Landwirtschaftskammer-Präsident aus dem Alpbachtal natürlich im Landwirtschaftsausschuss, außerdem im Gesundheitsausschuss und im Volksanwaltschaftsausschuss. „Ich will das Bindeglied zwischen den Menschen in der Region und Wien sein“, sagt Hechenberger. Vor allem die Entwicklung im ländlichen Raum ist ihm dabei ein Anliegen. „Die Menschen am Land sollen dieselben Chancen haben wie jene in der Stadt“, betont der Nationalrat. Ein wichtiges Thema für die kommenden Jahre sei unter anderem der Ärztemangel am Land. Hier soll ein Anreizsystem für junge Ärzte geschaffen werden. Einen weiteren wichtigen Punkt sieht Hechenberger auch bei der Lebensmittelproduktion. Hier soll es eine klarere Kennzeichnungsplicht geben. „Die Menschen wollen wissen, woher ein Lebensmittel kommt und wie es produziert wurde“, betont Hechenberger.