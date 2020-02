Kampf um Lkw-Fahrverbote in Tirol spitzt sich zu

Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – „Es wird nie darum gehen können, welche Maßnahmen von uns reduziert, sondern nur, welche verkehrsentlastenden Maßnahmen von Italien gesetzt werden.“ LH Günther Platter (VP) lässt vor einem möglichen Transit-Gipfel zwischen Italiens Premier Giuseppe Conte und Kanzler Sebastian Kurz (VP) erst gar keine Zweifel darüber aufkommen, um was es in diesen Verhandlungen gehen müsse. Conte hatte am Donnerstag im Senat in Rom bekundet, sich um ein Treffen mit Kurz zu bemühen, um gemeinsam Lösungen für die Transitproblematik auf der Brennerachse zu besprechen. Italien ortet in den jüngsten Tiroler Lkw-Fahrverboten – auch unter massivem Einfluss der Frächter-Lobby – einen Verstoß gegen den freien Warenverkehr. Nach einem Treffen mit EU-Verkehrskommissarin Adina Valean hatte Italiens Verkehrsministerin Paola De Micheli bereits im Dezember angekündigt, „alle nur möglichen Initiativen“ gegen die Verbote ergreifen zu wollen.

Platter wie LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) begrüßen zwar, dass die Transitproblematik auf „höchster Ebene“ angekommen sei, erinnern Italien wie Deutschland aber an deren Hausaufgaben: den rascheren Ausbau der BBT-Zulaufstrecken und eine Korridormaut von München bis Verona. Darum wird es auch gehen, wenn Valean am Freitag in Innsbruck Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) und Platter trifft.

Eine Studie belegt, dass der Lkw-Transit zu fast 90 Prozent aus Kostengründen die Brennerroute wählt.

Kostenargument sticht alle anderen Alpenpässe aus

2018 fuhren erstmals mehr Lkw über den Brenner als über alle Schweizer und französischen Alpenübergänge zusammen. 2019 musste Tirol mit knapp 2,5 Mio. Lkw-Transitfahrten einen neuen negativen Rekord vermelden.

„Der Preiskampf auf der Straße ist so hart, dass kaum noch ein finanzieller Spielraum bleibt.“Ekkehard Allinger-Csollich (Leiter Verkehrsplanung) © privat

Was bisher mit schier bloßem Auge bei Vergleich der Mauttarife an den einzelnen Transitachsen offenkundig war, nämlich dass der Brennerkorridor unter allen Alpenübergängen der „billige Jakob“ war und ist – das belegt nun auch eine vertiefende Studie im Auftrag des Amtes der Tiroler Landesregierung. Sie fußt auf den Daten der im Fünfjahresabstand durchgeführten CAFT-Erhebung des alpenquerenden Güterverkehrs in Österreich, der Schweiz und Frankreich. Die letzte wurde 2014 durchgeführt und deren Ergebnisse im Februar 2018 veröffentlicht. „Diese Daten sind einzigartig, weil sie auf Einzelbefragungen von Lkw-Lenkern beruhen“, sagt der zuständige Leiter des Sachgebiets Verkehrsplanung im Land, Ekkehard Allinger-Csollich. Das Land ließ nun diese Daten spezifisch für Tirol auswerten – der Endbericht liegt der TT vor. Und auch wenn sich seit 2014 die absoluten Transitzahlen sehr wohl verändert haben – im prozentuellen Bereich seien die Kernaussagen auch aktuell gültig, sagt Allinger-Csollich.

Betrachtet man die Gesamtkosten einer Lkw-Fahrt als Umwegkriterium (Kilometerkosten/Treibstoffpreise plus Mautgebühren), so stellt sich heraus, dass es für 89,3 Prozent keine preisgünstigere (Annahme: über 120 Euro) Routenalternative zum Brenner gibt. Lediglich für knapp über zehn Prozent des Brenner-Transits wäre der Schweizer Gotthard-Pass eine günstigere Variante. Unter dem bestehenden Tarifregime würde deshalb auch ein Verlagerungseffekt auf andere Pässe relativ gering ­ausfallen (siehe Grafik oben). Das auch, so Allinger-Csollich, weil im Gütertransport die Preisspannen so knapp kalkuliert seien, dass bereits 120 Euro darüber entscheiden, ob die Gewinnspanne pro Fahrt eingehalten werden kann oder nicht.

Kombiniert mit dem Streckenlängen-Ergebnis, dass der Brenner lediglich für 41,3 Prozent den Bestweg, indes aber für 29,2 Prozent einen Mehr- bzw. für 29,5 % sogar einen Umweg (über 60 Kilometer Unterschied zum Bestweg) darstellt, liegt das Fazit auf der Hand: Die Kostenfaktoren spielen am Brenner eine weit größere Rolle als die Wegstrecke. Allinger-Csollich bestätigt das: „Das Kostenargument ist das wichtigste. Die Fahrer fahren die für sie wirtschaftlich optimalste Route.“ Umso nachvollziehbarer ist aber auch der Tiroler Ruf nach einer Korridormaut zwischen München und Verona, um den billigen Brenner endlich an die Tarifrealitäten in Frankreich und insbesondere der Schweiz angleichen zu können.

Wie groß indes das Potenzial entlang des Brennerkorridors zur Verlagerung auf die Schiene – und somit in den Brennerbasistunnel – ist, belegt ein weiteres Detail der Studie. So beträgt die Transportweite eines Lkw, der den Brenner wählt, im Schnitt 977 Kilometer. In Expertenkreisen gilt jedoch die Annahme, dass die Schiene ab Wegstrecken von 400 Kilometern eigentlich wirtschaftlich mit der Straße vergleichbar wäre.