„Birds of Prey”: Ein Angriff mit der Konfetti-Kanone

Innsbruck – Während der Joker seinen Siegeszug mit einem todernsten Drama angetreten hat, ist sein weiblicher Gegenpart aus dem DC-Comic-Universum, Harley Quinn, nun in der knallbunten leichten Komödie „Birds of Prey” zurück auf der Kinoleinwand. 2016 traten sie noch gemeinsam mit dem Superhelden-Ensemble „Suicide Squad“ auf. Dann wurde der Joker mit Joaquin Phoenix erwachsen. In der aktuellen Fortsetzung taucht er nicht mehr auf.

Diese Trennung wird auch gleich freimütig innerhalb der Geschichte als Beziehungsende erzählt. Und zwar von Harley Quinn selbst, die in einem schrillen Voice-Over-Stakkato wild in ihrer eigenen Geschichte herumspringt, zurückspult und das Personal mit Abschweifungen vorstellt.

📽 Video | Trailer zum Film

Die neueste Comic-Folge aus dem Hause DC präsentiert sich auch schon im Titel recht geschwätzig: „Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn“. Eine fantastisch-fabelhafte Emanzipations-Geschichte also.

Nach der Trennung von Gothams Oberbösewicht Joker will sich Harley neu erfinden. Doch offene Rechnungen und ein eher anarchischer Zugang zum Zwischenmenschlichen lassen sie von einer Malaise in die nächste stolpern. Als studierte Psychiaterin, die durch ihre Arbeit mit Schwerverbrechern selbst auf die schiefe Bahn geraten ist, will sie nun in allerlei dubiosen Berufsfeldern reüssieren.

Den dünnen Hauptplot legt Autorin Christina Hodson einigermaßen nonchalant als Jagd nach einem Diamanten an, den ein Teenager-Taschendieb verschluckt hat.

Harley Quinn selbst kämpft zwar durchaus brutal mit Baseballschläger und Hammer, tötet aber eher wenige ihrer Gegner und verschießt dann doch lieber Konfetti und Farbbeutel. Margot Robbie hat sichtlich Spaß an ihrer überdreht-anarchischen Heldin, die eine Hyäne als Haustier hält und mit Rollschuhen auf Verfolgungsjagd geht.

Ewan McGregor darf als Gegenspieler Roman Sionis einen ordentlich lächerlichen, narzisstisch-sadistischen Mann spielen. Demgegenüber sammelt sich um Harley eine Truppe kampftüchtiger Frauen: Renee Montoya ist eine gefeuerte Polizistin und Black Canary eine Sängerin, die mit einem mächtigen Schrei sogar eine Art Superkraft mitbringt. Und dann gesellt sich noch eine Armbrust-Schützin dazu, die sich selbst „The Huntress“ nennt. Zusammen bilden sie die titelgebenden Birds of Prey – eine Vorlage für einträgliche Fortsetzungen. Am Ende finden sie sich alle zum nächtlichen Showdown im Vergnügungspark wieder.