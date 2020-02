Eskalation in Idlib: UNO bekräftigt Ruf nach Waffenruhe

Bei russischen Luftangriffen auf die Stadt Idlib wurden nach Angaben der in Großbritannien ansässigen Syrischen Menschenrechtsbeobachter am Donnerstag mindestens zehn Zivilisten getötet. Zuvor seien sieben Zivilisten von syrischer Artillerie bei Aleppo getötet worden. Die syrischen Truppen rückten weiter in das an die Türkei grenzende und von Islamistenmilizen beherrschte Rebellengebiet vor. Über getötete Islamistenkämpfer berichteten die Menschenrechtsbeobachter nicht.

Angesichts der eskalierenden Spannungen in der Region soll am Samstag eine Delegation aus Russland in die Türkei reisen, kündigte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu an. Russland ist Schutzmacht der syrischen Regierung, die in Idlib auf dem Vormarsch ist. Erdogan hatte Damaskus Mitte der Woche scharf gedroht, nachdem am Montag in Idlib unter syrischem Beschuss nach offiziellen Angaben sieben türkische Soldaten und ein ziviler Mitarbeiter des Militärs getötet worden waren. Die Türkei hatte daraufhin einen Vergeltungsangriff gestartet, bei dem mehrere syrische Soldaten ums Leben kamen.