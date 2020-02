Sozialminister Anschober: „Bisher war die Pflege eher eine PR-Show“

Von Karin Leitner

Wien – Er ist schon zu Gast im „Haus der Barmherzigkeit“ im 16. Wiener Bezirk gewesen. Am 16. Jänner war Sozialminister Rudolf Anschober mit dem Kanzler und dem Vizekanzler dort – um die Pflegereform als erstes Vorhaben der Regierung auszurufen.

Nun ist der Grüne Anschober wieder in dieser gemeinnützigen Einrichtung – um zu skizzieren, wie er die Neuerungen realisieren will. „Gespräche, Gespräche, Gespräche“ – in Summe 100 – seien nun angesagt bei der „Dialog-Tour“. Diesen und kommenden Monat werde er mit Betroffenen, Experten und Vertretern von NGOs zusammentreffen. „Ich möchte mir ein Bild machen. Nicht nur vom Schreibtisch aus, sondern aus dem Leben heraus“, sagt Anschober. Durch alle Bundesländer werde er reisen. Nach Ostern werde in einer „Taskforce“ inhaltlich zu werken begonnen, im November soll das Pflegereform-Paket befüllt sein.

An Anschobers Seite im „Haus der Barmherzigkeit“ ist Diakonie-Direktorin Maria Katharina Moser. Was ist aus ihrer Sicht nötig? „Der Ausbau der häuslichen Versorgung, der mobilen Dienste und der Tageszentren.“ Ein „flächendeckendes Informationsnetz“ sollte es ebenfalls geben. „Damit die Menschen nicht untergehen in Bürokratie.“ Und ob des Fachkräftemangels merkt Moser – die der Bundesarbeitsgemeinschaft „Freie Wohlfahrt“ vorsitzt, zu der Caritas, Diakonie, Hilfswerk, Rotes Kreuz und Volkshilfe gehören – an: „Wir brauchen gute Rahmenbedingungen für die Mitarbeiter.“ Diese möchte auch Andrea Kapounek, die das „Haus der Barmherzigkeit“ führt: „Viele kommen euphorisch in den Beruf, die Rahmenbedingungen machen es aber schwer für sie. Viele Junge steigen schnell wieder aus.“

Claudia Sengeis, die einen behinderten Buben pflegt, befindet: „Bisher war die Pflege eher eine PR-Show. Uns würde freuen, wenn wir einbezogen werden, wenn unsere Anliegen ernst genommen würden.“

Derzeit erhalten 460.000 Menschen Pflegegeld. Die Kosten: 2,6 Milliarden Euro im Jahr. Ein Drittel von ihnen (153.500) beansprucht mobile Dienste. 95.000 bzw. 20 Prozent der Pflegegeldbezieher sind in Heimen. Mehr als 175.000 werden von Angehörigen versorgt. Weniger als sechs Prozent der Bezieher nutzen Angebote wie Tageszentren, Kurzzeitpflege, betreutes Wohnen oder mehrstündige „Alltagsbegleitung“.

Es gibt mehr als 950.000 Angehörige, die pflegen – und mehr als 42.000 pflegende Kinder. 73 Prozent dieser Angehörigen sind Frauen. 127.000 Menschen sind in Krankenhäusern im Pflege- und Betreuungsbereich und in der Langzeitpflege tätig. Mehr als 85 Prozent davon sind Frauen, rund ein Drittel ist über 50 Jahre alt. Das bedeutet, dass in den kommenden zehn Jahren mehr als 41.000 Pflegekräfte wegen Pensionierungen ersetzt werden müssen – und dass wegen der demografischen Entwicklung zusätzlich 34.000 benötigt werden, insgesamt also mindestens 75.000.

Und wie steht es mit der Finanzierung des Pflegesystems? „Wir werden bei einer Pflegereform mittelfristig auch mehr Geld brauchen. Der Anteil aus dem öffentlichen Budget wird schrittweise wachsen müssen“, sagt Anschober. Wie hält er es mit Vermögenssteuern, die die Grünen zur Pflegefinanzierung einst begehrt haben? Solche seien nicht im Regierungsübereinkommen mit der ÖVP festgeschrieben, antwortet der Minister. Er werde „in dem Rahmen arbeiten“, der durch das koalitionäre Programm vorgegeben sei.