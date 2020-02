Ist Kanzler Kurz bald wieder bei Trump zu Besuch?

Das Kanzleramt wollte sich dazu auf Anfrage nicht äußern und verwies auf Trumps Glückwunsch an Kurz, über den man sich sehr gefreut habe. Der US-Präsident hatte anlässlich der Regierungsbildung u. a. geschrieben: „Ich war besonders erfreut, Sie im vergangenen Februar im Weißen Haus begrüßen zu können und freue mich darauf, Sie schon bald wieder zu treffen.“ Was auch Insider zunächst als Höflichkeitsfloskel verstanden, könnte nun womöglich doch Gestalt annehmen.

Dem Vernehmen nach sind auch die Tochter und der Schwiegersohn des Präsidenten, Ivanka Trump und Jared Kushner, in die Bemühungen um ein Treffen eingebunden. Kurz hatte die beiden, die formal zum Stab des Weißen Hauses gehören, im vergangenen Jahr zu einem Abendessen getroffen. Sie unterhalten auch Verbindungen zum US-Botschafter in Österreich, Trevor Traina, der nach eigenen Angaben schon im Vorjahr eine Schlüsselrolle gespielt hat.

In der US-Regierung sei das Interesse an Österreich gestiegen, berichtete Außenminister Alexander Schallenberg nach dem Treffen mit seinem US-Kollegen Mike Pompeo am Mittwoch in Washington. Es gebe Neugierde, was etwa die Vorhaben der türkis-grünen Regierung oder das Know-how Österreichs in strategisch wichtigen Regionen wie dem Westbalkan betrifft.