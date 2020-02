Alles aus einer Hand bei der Betreuung von Senioren im Bezirk Schwaz

Fügen – 2100 Bewohner in den Gemeinden Strass, Schlitters, Bruck, Hart, Fügen, Fügenberg, Ried und Uderns sind älter als 65 Jahre. Viele von ihnen sind früher oder später auf Betreuung angewiesen. Dafür haben sich die acht Zillertalgemeinden gerüstet: Mit 1. Jänner entstand durch die Fusionierung des Vereins „Sozial- und Gesundheitssprengel Vorderes Zillertal“ und des Altenheimverbandes der Region der Gemeindeverband „Soziale Dienste Vorderes Zillertal“ (SDVZ). Die Region nimmt damit eine Vorreiterrolle ein.

Die Tiroler Tageszeitung hatte bereits im Vorfeld über die Pläne berichtet. Gestern waren Talbewohner und Kommunalpolitiker eingeladen, sich beim „Tag der Begegnung“ selbst ein Bild von der neuen Struktur im Franziskusheim in Fügen zu machen. Zentrales Element ist die Beratungsstelle im angrenzenden Haus der Generationen. Mit 72 Langzeit- und vier Kurzzeitpflegebetten, 15 Wohnungen für betreutes Wohnen und etwa 100 Klienten, die mobil betreut werden, ist man gut aufgestellt. „Das betreute Wohnen entlastet uns im stationären Bereich sehr. Die Hälfte der Bewohner wäre sonst im Heim“, sagt SDVZ-Leiter Franz Scheiterer. Durch Mittagstisch-Angebot im Franziskusheim, wöchentliche Kaffeekränzchen und Ausflüge mit den Heimbewohnern werde dafür bei den betreut Wohnenden Einsamkeit und Depressionen vorgebeugt.

„Dass alles jetzt in einer Hand ist, erleichtert den Gemeinden die Planbarkeit“, meint SDVZ-Obmann BM Dominik Mainusch. Denn in der mobilen Pflege, die ausgebaut werden soll, können die Mitarbeiter einschätzen, wer demnächst einen Heimplatz braucht. SDVZ bietet auch Essen auf Rädern (jährlich rund 7500 Mahlzeiten) und neu ab 6. März monatlich eine Gesprächsrunde für pflegende Anhörige an.