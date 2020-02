Mit viel Stoff die Gefühle in Worte packen

Schwaz – Sie hat ein besonderes Gespür für Stoffe und liebt den Schnee: Myriam Khouri. Die 33-jährige Deutsche setzte sich mit Passagen aus ihrem im Entstehen befindlichen Debütroman gegen 150 andere Einreichungen durch und erhielt das zweimonatige Stadtschreiber-Stipendium in Schwaz. Seit zwei Wochen weilt Khouri inzwischen in der Silberstadt. Das Licht der Welt erblickte sie in Heidelberg. Sie studierte Philosophie, Kunstgeschichte, Bildende Kunst und Psychoanalyse und arbeitet als Autorin und bildende Künstlerin inzwischen in Wien.

„So viel Schnee habe ich noch nie gesehen. Ich bin fasziniert davon, ebenso von den Felsformationen vor dem blauen Himmel und wie sich die Bergansichten mit jedem Wetter ändern“, erzählt sie. Mit ihren diesbezüglichen neuen Wahrnehmungen will sie eine Passage ihres Buches überarbeiten, in der es um einen spannenden wie bedrohlichen Filmdreh über zeitgenössische Architektur im Gebirge geht. Auch der noch ausständige Schluss des Romans über Beziehungskonflikte und eine Protagonistin, die sich zuweilen eingeschlossen fühlt, weil das, was sie sagt, nicht zu anderen durchdringt, könnte durch Erlebtes in Schwaz eine bestimmte Wendung bekommen. „Der Buchtitel ist noch offen. Arbeitstitel ist ,Die Eingeschlossenen‘, aber vielleicht wird auch das Kapitel ,Henriettes Fest‘ titelgebend sein“, sagt die Autorin, für die es das erste Aufenthaltsstipendium ist. Sie wohnt in der Stadtschreiber-Wohnung im Franziskanerkloster und ist derzeit auch als Bloggerin auf literaturforum.at aktiv. Khouris Schreibstil ist geprägt von der Liebe zu Stoffen, die sie während des Studiums zu Theaterkostümen verarbeitete. „Gefühlszustände lassen sich durch Stoffmaterial gut ausdrücken“, erklärt sie. So verwebt sie den Filmstoff in ihrem Buch mit den Gedanken ihrer Hauptfiguren und setzt die Leichtigkeit von Tüll und Taft in Kontrast zur Zähigkeit des Leders.