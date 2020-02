Innsbruck –Das Wild, die Jagd – das ist für viele in Tirol eine Berufung. Für jene, die damit beruflich zu tun haben, kann sie aber auch zur Herausforderung werden. So werden die Jagdpächter und deren Jagdschutzorgane über den Rotwild-Tbc-Bekämpfungsplan nach dem Tierseuchengesetz mit behördlichen Abschussplänen konfrontiert, die in manchen Revieren für Unverständnis sorgen.