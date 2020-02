Gahr pocht auf Strategie gegen Wolf in Tirol

Innsbruck –Dringenden Handlungsbedarf im Umgang mit dem Wolf ortet der Tiroler ÖVP-Nationalratsabgeordnete Hermann Gahr. Dass sich mittlerweile Wölfe bereits am helllichten Tag auf den Skipisten blicken lassen – wie unlängst in Kärnten und Südtirol –, mache deutlich, dass es höchste Zeit ist zu handeln, so Gahr. Wölfe hätten gelernt, dass von den Menschen keine Gefahr ausgeht, deswegen würden sie keine Scheu zeigen und Wohngebieten, Skipisten, Almen und Höfen immer näher kommen. Umfragen in Osttirol und Kärnten hätten zuletzt gezeigt, dass sich dort 46 Prozent der Bevölkerung gegen die Rückkehr des Wolfes ausspricht.