EU-Haftbefehl holte gewalttätigen Demonstranten ein

Ein schwerwiegender Prozess am Landesgericht und dann gleich verschlafen. Gestern so passiert einem 20-jährigen Innsbrucker, der sich wegen Widerstandes und tätlichen Angriffs auf Beamte sowie schwerer Körperverletzung verantworten musste. Die Anklage war Ausfluss der Flitterwochen des Mannes, die ihn und seine Frau 2018 nach Berlin geführt hatten. Im Stadtteil Kreuzberg waren sie dann in eine nicht angemeldete Demonstration geraten und hatten sich an der „Revolutionären 1.-Mai-Demo“ gleich überaus aktiv beteiligt. So hatte der Tiroler laut Aussage von acht Beamten Polizisten mit einer gefüllten Bierflasche sowie einer Stange beworfen. Eine Polizistin war direkt am Kopf getroffen worden. Schwerer Landfriedensbruch mit einer Strafandrohung von bis zu zehn Jahren Haft in Deutschland. Aufgrund eines EU-Haftbefehls konnte der Tiroler Österreich somit nicht mehr verlassen.