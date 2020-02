Bischof Hermann Glettler: „Bin entsetzt über Abschiebung“

Innsbruck – Innsbrucks Diözesanbischof Hermann Glettler hat die Abschiebung eines zum Christentum konvertierten afghanischen Asylwerbers im Burgenland scharf verurteilt. „Mit großer Enttäuschung und wirklichem Entsetzen müssen wir in diesen Tagen die Abschiebung junger Christen in Länder mit einem lebensgefährlich fundamentalistischen Islam mitverfolgen.“ Den tragischen Fall der Abschiebung von Elias Z. am Dienstag nimmt Glettler zum Anlass, „um auf dieses eklatante Unrecht hinzuweisen, das jeder Menschenrechtskonvention widerspricht.“ Das Gericht habe Elias Z. die Ernsthaftigkeit seiner Beziehung zu Gott nicht geglaubt. „Es hat ihm jegliche Glaubwürdigkeit abgesprochen. Es folgte der negative Asylbescheid und die Abschiebung. Es gibt über diesen aktuellen Fall hinaus noch weitere Konvertiten, denen jetzt dasselbe Schicksal droht“, so der Bischof.