Offiziersmangel bei Tiroler Polizei: Nur wenige wollen Chef sein

Von Thomas Hörmann

Innsbruck – Demnächst ist Christoph Hundertpfund Polizeigeschichte. Im März – zwei Monate nach der Pensionierung von LKA-Chef Walter Pupp – wird auch dessen langjähriger Stellvertreter seinen Schreibtisch räumen. Im Mai wechselt mit Karl Ritscher der dritte Offizier des Landeskriminalamtes in den Ruhestand. Aber auch in anderen Führungsbereichen der Tiroler Polizei wird sich in den kommenden zwei Jahren einiges ändern – eine ganze Offiziersgeneration geht in Pension. „Die Tiroler Exekutive verliert bis 2022 ein Viertel der Offiziere“, sagt ein baldiger Ruheständler. Das Problem: Der Aderlass ist kaum zu kompensieren. Die dreijährige Ausbildung zum Offizier, die derzeit nur in Wiener Neustadt absolviert werden kann, hat bei den jungen Beamten mittlerweile an Attraktivität verloren.

Aber das soll sich ändern: Da der Mangel bei den Führungskräften kein Tiroler, sondern ein österreichweites Polizeiproblem ist, bastelt das Innenministerium bereits an einer Ausbildungsreform. Angedacht ist etwa, den Zugang zur Offiziersausbildung zu erleichtern, um schon jüngeren Polizisten den Karrieresprung zu ermöglichen. „Ein Thema ist auch, einige Module der Offiziersausbildung in Heimatnähe zu ermöglichen“, sagt Tirols Landespolizeidirektor Edelbert Kohler. An der Gerüchtebörse wird bereits die bestehende Polizeischule Wiesenhof in Absam als künftige Offiziersschmiede gehandelt. „Dazu gibt’s aber noch keine konkreten Pläne“, so der Tiroler Polizeichef weiter.

Nichtsdestrotz wäre eine Dezentralisierung der Ausbildung ein großer Schritt in die richtige Richtung. Denn die drei Jahre im Osten fern der Heimat schrecken viele Jungpolizisten ab. Derzeit haben Offiziersanwärter nur die Möglichkeit, das Studium „Polizeiliche Führung“ an der Fachhochschule in Wiener Neustadt zu absolvieren. Und das scheint nicht sehr verlockend zu sein. „Früher war die Ausbildung in Mödling, da ist Wien um die Ecke“, erzählt ein Offizier: „Hier ließ es sich gut leben.“ Im Vergleich dazu sei Wiener Neustadt weit vom Schuss, 50 Kilometer oder knapp eine Stunde im Auto sind’s nach Wien. Zu weit für einen Feierabend-G’spritzten. „Und in Wiener Neustadt ist’s den Jungen einfach zu fad.“

Dazu kommt, dass das Leben in der Ferne mit dem Abschluss des Studiums für etliche Jung-Offiziere keineswegs vorbei ist. Schon vor dem Beginn der Ausbildung müssen sich die Beamten verpflichten, für Dienststellen in ganz Österreich zur Verfügung zu stehen.