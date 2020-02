Macron will gemeinsamen Vorstoß zur Rüstungskontrolle

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat den Europäern einen „strategischen Dialog“ über die atomare Abschreckung angeboten. Ziel sei eine „echte strategische Kultur zwischen den Europäern“, sagte Macron am Freitag in einer Grundsatzrede zur Atomwaffendoktrin in Paris. Er sprach sich zudem für einen gemeinsamen europäischen Vorstoß zur Rüstungskontrolle aus.

Europäische Partnerländer könnten sich an französischen Militärübungen zur nuklearen Abschreckung beteiligen, sagte Macron in seiner rund einstündigen Rede in der Pariser Militär-Kaderschmiede „École de Guerre“. Er machte auch deutlich, dass Frankreich die Kontrolle über seine Kernwaffen nicht abgeben will. „Sie stärken die Sicherheit Europas allein durch ihre Existenz und haben damit eine wahrhaft europäische Dimension“, sagte er.