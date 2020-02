Besonders Inländer zu schnell: 78.464-mal tappten Lenker in die Innsbrucker Radarfalle

Insgesamt wurden 67 verschiedene Straßenzüge bzw. Messorte angefahren, etliche davon aufgrund konkreter Anliegen von Bürgern, wie Polizei und Stadt in einer Aussendung erklärten. In einigen Fällen bestätigten sich die Beschwerden, weshalb die Einsätze weiter fortgesetzt wurden, um das Geschwindigkeitsniveau zu senken. An anderen Orten wiederum ließen sich die von den Anrainern gewonnenen Eindrücke durch die objektiven Messungen nicht bestätigen.