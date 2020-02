Innsbrucker FPÖ fordert definitive Bestellung von Herbert Köfler

Innsbruck – Kritik übt die Innsbrucker FPÖ an der interimistischen Bestellung Herbert Köflers zum Magistratsdirektor. Aber nicht an der Person des neuen Chefs, sondern an dessen befristeter Bestellung. „Festzuhalten ist, dass seine Betrauung für ein Jahr lediglich befristet ist. Sollte Köfler also nicht so tun, wie es der grüne Bürgermeister Georg Willi oder seine Bürochefin Tabea Eichhorn wollen, kann er sofort von dieser Aufgabe abgezogen werden“, sagt FPÖ-Klubobmann Markus Lassenberger in einer Aussendung. Die Blauen verweisen darauf, dass Köfler offiziell stellvertretender Magistratsdirektor bleibt, er nur die Aufgaben eines Magistratsdirektors übertragen bekommt. „Köfler kann somit seine Aufgaben, als höchster Beamter der Verwaltung, nicht wirklich zu hundert Prozent wahrnehmen, denn sobald er sich gegen die Politik stellt, ist die Betrauung dahin“, kritisiert Lassenberger.