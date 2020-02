Künstler protestieren mit Aktion gegen KTM-Förderung

Mit einer Ankettungsaktion vor der KTM-Motohall in Mattighofen (OÖ) und mit einem Protestsong will das Künstlerkollektiv KD/E-5 die Fördermittel für das Motorrad-Museum zurückfordern. Der Liedermacher Chevapcici habe sich in der Nacht auf Freitag mehrere Stunden an den übergroßen „Motohall“-Schriftzug vor dem Gebäude fesseln lassen, berichtete der Initiator der Aktion, Manuel Normal, der APA.

KD/E-5 ist der Name jenes Formulars, mit dem man Kulturunterstützung beantragt. Bei dem Förderansuchen von KTM, das im Internet zu finden ist, fehlt allerdings jene Seite, in der die Finanzierung detailliert aufgelistet sein sollte. Das wird in dem Song „Kulturgetriebe“, der es bereits ins Finale des FM4-Protestsongcontests am 12. Februar in Wien geschafft hat, auch thematisiert: „Die Seite drei war im Förderantrag leider nicht dabei ...“.