Landeck, Imst –Die Ankündigung zum Neujahrsempfang der Wirtschaftskammer in Landeck kam bei Bürgermeister Wolfgang Jörg alles andere als gut an. „Das Bezirksgericht soll bleiben, der Wifi-Campus wird aufgegeben“, ärgerte er sich nun in der vergangenen Gemeinderatssitzung, dass der eine Kampf – der Erhalt des Justizstandorts – nun zwar anscheinend gewonnen sei, jetzt aber die nächste Institution, die WK-Bildungseinrichtung, dem Bezirk Landeck verloren gehen soll.