„Sinfonisches Blasorchester Tirol“ im Haus der Musik: Blasmusik-Höhepunkte

Innsbruck – Knapp vier Jahre ist es nun schon her, seit das Sinfonische Blasorchester Tirol aus der Taufe gehoben wurde. 15 Konzerte später hat sich das landesweite Auswahlorchester auch über Tirols Grenzen hinaus einen Namen gemacht und gehört heute zweifellos zu den führenden Blasorchestern in Österreich.

Und nun geht es ins neue Jahr mit einem echten Highlight. Am 16 Februar gastiert das Orchester mit seinem Konzertprogramm „Spotlights“ im Innsbrucker Haus der Musik, übrigens gemeinsam mit Österreichs wohl bestem Saxophon-Ensemble, dem Ö1-Pasticcio-Preis-Gewinner Mobilis Saxophonquartett. Funky und richtig cool wird es also bei den mottogebenden Spotlights selbst, einer maßgeschneiderten Auftragskomposition von Thomas Doss für das Mobilis Saxophonquartett unter der Leitung von Michael Krenn, Dozent am Tiroler Landeskonservatorium und an der MUK Wien.