Mindestens acht Tote bei Angriffen im Kongo

Bei Angriffen mutmaßlicher Extremisten im Osten der Demokratischen Republik Kongo sind mindestens acht Zivilisten getötet worden. 20 weitere Menschen würden nach den Attacken im Ort Mangina in der Region Beni noch vermisst, hieß es von der örtlichen Polizei am Freitag gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Es sei unklar, was mit den Vermissten geschehen sei.