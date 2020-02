Serena Willliams und Kenin bringen USA im Fed Cup in Front

Serena Williams und die frisch gebackene Australian-Open-Siegerin Sofia Kenin haben am Freitag die USA in der Fed-Cup-Qualifikationsrunde gegen Lettland mit 2:0 in Führung gebracht. Die 23-fache Major-Siegerin besiegte die lettische Nummer eins, Jelena Ostapenko, in Everett nahe Seattle mit 7:6(4),7:6(3), Kenin hatte beim 6:2,6:2 über Anastasija Sevastova keine Mühe.