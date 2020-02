Mit Ball, Charme und Emotionen

Innsbruck – Der Lärmpegel in der USI-Halle ist schon zehn Minuten vor dem ersten Aufschlag des Tiroler Damen-Derbys in der höchsten Liga Österreichs auf einem hohen Level. Das liegt aber nicht an den 300 Zuschauern, sondern hauptsächlich an den Volleyballerinnen selbst. Die TI- und die VCT-Damen beklatschen beim Aufwärmen jeden gelungenen Netzangriff. Man pusht sich, will von Beginn an den Gegner am anderen Netzende einschüchtern. Der basslastige Sound aus den Boxen scheint die Damen noch ein wenig mehr zu mobilisieren, während sich die Tribüne langsam, aber sicher füllt.