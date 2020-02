Brand im Schillerpark in Linz ausgebrochen

Im Schillerpark in Linz ist am Samstagvormittag ein Brand ausgebrochen. Das Gebäude, in dem ein Hotel und ein Casino untergebracht sind, wurde laut Polizei evakuiert. Rund 120 Personen wurden in Sicherheit gebracht. Ersten Informationen der Casinos Austria AG zufolge wurde ein Hotelgast im Zuge der Evakuierung leicht verletzt. Weitere Personen sind bisher offenbar nicht verletzt worden.